فات المعاد.. اشترتها أم كلثوم باعلى ثمن واستغرق تأليفها سنة

في خبر انفردت بنشره مجلة الكواكب المصرية، جاء تحت عنوان “أم كلثوم دفعت ألف جنيه ثمنًا لهذه الأغنية” يكشف كواليس تحضير كوكب الشرق لأغنية “فات المعاد” من تأليف مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، وأوضح الموضوع أن مؤلف الأغنية تقاضى 1000 جنيها من السيدة أم كلثوم، وهو أعلى أجر لمؤلف فى تاريخ الأغنية العربية فى ذلك الوقت.

وجاء فى تفاصيل الخبر: “اعتكف الموسيقار بليغ حمدى ليقوم بتلحين أغنية فات المعاد.. دفعت أم كلثوم ألف جنيه لمرسى جميل عزيز ثمنا للأغنية الجديدة.. يعتبر هذا المبلغ أعلى مبلغ تقاضاه مؤلف غنائي فى تاريخ الأغنية العربية كلها. كما يعتبر هذا الرقم أيضا رقما قياسيا بالنسبة لمرسى جميل عزيز نفسه. أول أجر تقاضاه مرسى هو ثلاثة جنيهات وكان ذلك عن أغنية كتبها سنة 1939”.

“فات المعاد” هي ثاني أغنية تغنيها أم كلثوم من كلمات مرسى جميل عزيز، بعد أغنية “سيرة الحب” عام 1964، التى لحنها بليغ حمدى. بعدما كان قد لحن أغنية لأم كلثوم عام 1962 هى “أنا وأنت ظلمنا الحب” لكنها لم تلق صدى كبيرًا آنذاك،

ولذلك فعندما عرضت على بليغ كلمات “فات الميعاد” حاول تفادى ما سبق والاتيان بشيء جديد، وبالفعل نجحت الأغنية نجاحا كبيرا وما زالت تعيش إلى الآن كأفضل الأغنيات التي غنتها أم كلثوم ولحنها بليغ.