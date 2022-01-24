الحوثيون يعلنون استهداف العمقين السعودي والإماراتي، والامارات تعلن قصف منصات الصواريخ الباليستية في اليمن

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الاثنين، عن استهداف العمقين السعودي والإماراتي، كاشفة تفاصيل عملياتها بهذا الشأن.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: “ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق شعبنا العزيز، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة (عملية إعصار اليمن الثانية) استهدفت العمقين السعودي والإماراتي”.

وأشار سريع إلى أن “الاستهداف جاء على النحو التالي”:”

ـ استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدوِ الاماراتي (أبو ظبي) بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع (ذو الفقار).

– استهداف مواقع حيوية وهامةٍ في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة (نوع صماد 3)”.

ـ دك عدد من القواعد العسكريةِ في العمق السعودي في منطقةِ شرورة ومناطق سعوديةٍ أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع “صماد 1″ و”قاصف 2 كي”.

– استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبيرٍ من الصواريخ البالستية”.

وأكد سريع أن العملية حققت أهدافها بدقة عالية”.

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين: “إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة، وإنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني”.

الإمارات ترد على هجوم ألحوثييبن بتدمير منصة الصواريخ

ومن جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن استهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن، بعد اعتراض صاروخين أطلقا على أبوظبي.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر إن “طائرة F16 (…) دمرت منصة إطلاق الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف، فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخين “تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية”، مرفقة المنشور بفيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، قبل ذلك هذا اليوم، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” نقلا عن بيان للوزارة، أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف البيان: “سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي”.