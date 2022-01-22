ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 13 وفاة و4102 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13062 والإصابات 1,134,097
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استعانة اردوغان بخبراء الاقتصاد مكّنته بالامس من زعامة تركيا 20 عاماً، وابتعادهم عنه اليوم سيقوده للسقوط
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