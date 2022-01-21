“المجاهد” أردوغان يترك كل اطباء تركيا والعالم ويعطي اسرار قلبه لنائب رئيس مستشفى “إيخيلوف” الإسرائيلي

الطبيب الإسرائيلي البروفيسور يتسحاق شابيرا، طبيب قلب، وهو المستشار الطبي للرئيس التركي

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا مشورة طبية من طبيب إسرائيلي وهو البروفيسور يتسحاق شابيرا، نائب رئيس مستشفى “إيخيلوف” في تل أبيب، وهو مسؤول، من بين أمور أخرى، عن مجال السياحة العلاجية في المستشفى. جاء هذا يحسب ما نشر موقع “واينت” الاسرائيلي.

وبما أن شابيرا طبيب قلب فهذا قد يدل على أن أردوغان يعاني من مشاكل في القلب، ولكن من الممكن أيضًا أن يقوم الطبيب الإسرائيلي بتقديم المشورة له في مجالات أخرى.

وقد رفض مستشفى ايخيلوف وكذلك البروفيسور شابيرا التعليق علىهذا الخبر.

ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها: “لن يكون الأمر مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا”.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة ترددت شائعات في تركيا بأن أردوغان الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 68 الشهر المقبل، يعاني من مشاكل صحية. لكن في نوفمبر الماضي، نشرت الرئاسة التركية مقطع فيديو للرئيس التركي، مدته 12 ثانية، وهو يمشي بهدوء، رداً على الشائعات المتداولة.

وفي ذات الشهر، شرعت السلطات التركية، في ملاحقات قضائية بحق 30 من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا رسائل تتعلق بالوضع الصحي لأردوغان، وفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن التركي.

كما قالت المديرية، في بيان صحفي، في حينه، إنه “تبين تناقل وسم وفاة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، مع إشارات إلى الرئيس أردوغان”.

وأضاف البيان أنه “بموجب الوسم المذكور آنفا، تم تحديد 30 شخصاً يعتقد بأنهم شاركوا محتوى معلومات مضللة، وتم الشروع في الإجراءات القضائية الضرورية بحقهم”.