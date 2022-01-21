أجواء باردة جدًا اليوم الجمعة وغدًا، ومنخفض قبرصي ماطر يؤثر على المملكة مساء الأحد ويستمر الاثنين

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع في العديد من المناطق في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل ويشمل أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى، ومن خطر تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وأماكن تجمع المياه.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى جنوبية غربية.

كما تكون الأجواء الأحد، باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، وتتكاثر كميات الغيوم وتسقط الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً أثناء الليل الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

ويطرأ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئيا الى غائمة مع استمرار هطول الأمطار أثناء النهار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر أثناء النهار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 7 – -2، وفي المرتفعات الشمالية 5 – -2، وفي مرتفعات الشراة 4 – -3، وفي مناطق البادية 11 – -1، وفي مناطق السهول 9 – 0، وفي الأغوار الشمالية 16 – 4، وفي الأغوار الجنوبية 18 – 5، وفي البحر الميت 17 – 6، وفي خليج العقبة 17 – 7 درجة مئوية.