فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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جرينتش+2 09:33
أجواء باردة جدًا اليوم الجمعة وغدًا، ومنخفض قبرصي ماطر يؤثر على المملكة مساء الأحد ويستمر الاثنين
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