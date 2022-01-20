وشهد شاهد من اهلها.. الجنرال أيزنكوت يعترف ان الانقسام في المجتمع الإسرائيلي أخطر من تهديدات إيران وحـمــاس

عبر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق، الجنرال غادي أيزنكوت، اليوم الخميس، عن قلقه مما يحدث داخل المجتمع “الإسرائيلي” وزيادة حدة الكراهية والانقسام بين مكوناته.

وقال أيزنكوت، لصحيفة “معاريف” العبرية، إن تراجع ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية وانتشار ظاهرة العنف والإجرام وعدم القدرة على فرض النظام يعتبر التهديد الأكبر بالنسبة لإسرائيل، ويفوق التهديدات الخارجية من إيران وحماس.

وأضاف أنه لا يستهين بالتهديدات الخارجية رغم التعقيدات والتحديات في مواجهتها، لكنها لا ترقي لمستوى التهديد الداخلي؛ باعتبار ان الحصانة الاجتماعية تشكل أهم عنصر من عناصر الأمن القومي وتشكل 51% منه.

وتابع: “لن نتمكن من تحقيق الأمن القومي دون توفر التكافل والتماسك الاجتماعي، ولن يكون هناك تماسك اجتماعي بدون أمن قومي”.

كما تطرق إلى التداعيات الخطيرة لتراجع نسبة التجنيد في الجيش وتراجع الدافعية للخدمة في الوحدات القتالية وفقدان الجيل الحالي لمبدأ التضحية.

أما فيما يتعلق بالوضع السياسي، فقد وجه انتقادات شديدة اللهجة لصانعي القرار بسبب سياستهم تجاه الفلسطينيين والتي قد تؤدي في نهاية الامر إلى دولة ثنائية تشكل ضربة قاسمة للحلم الصهيوني.

واعتبر أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مبدئي لثلاث أو خمس سنوات بمبادرة إسرائيلية فلسطينية وبرعاية أمريكية وعربية، خصوصًا في ظل الحديث عن قرب انتهاء عصر محمود عباس.