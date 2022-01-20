وشهد شاهد من اهلها.. الجنرال أيزنكوت يعترف ان الانقسام في المجتمع الإسرائيلي أخطر من تهديدات إيران وحـمــاس

فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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جرينتش+2 09:33
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