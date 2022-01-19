مادورو: سأزور سوريا قريباً، فنحن معجبون ببطولة شعبها وشجاعة الرئيس بشار الأسد في مواجهة الإرهاب/ فيديو

كراكاس – سانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيزور سورية قريباً للاحتفال مع الشعب السوري وقيادته بما حققته من جو السلام والاستقرار الذي تمكنت من الوصول إليه بعد مواجهة العدوان الإرهابي عليها.

وقال الرئيس مادورو، خلال تقليده سفير سورية لدى كراكاس خليل بيطار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء مهامه، إن منح الوسام للسفير بيطار يعكس الصداقة المشتركة والإعجاب المتبادل بين شعبي فنزويلا وسورية المناهضين للامبريالية والإرهاب واللذين يتطلعان إلى السلام من أجل الرفاه والنمو الاقتصادي المشترك.

وأضاف: نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية.. ونشيد بشجاعة الرئيس بشار الأسد ونحيي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأمريكي والمتواطئين معه في العالم وحقق النصر بفضل مساعدة حلفائه مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للامبريالية وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي.

وطالب مادورو باحترام حق سورية في إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار مؤكداً أنها مركز الثقافات.

واقترح فكرة إقامة معرض الاقتصاد والاستثمار في دمشق لجميع رجال الأعمال الفنزويليين والجالية السورية في فنزويلا للتأكيد على الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار وكلف وزير الخارجية بالإعداد لذلك ودعوة رجال الأعمال.

من جهته شكر السفير بيطار في كلمة مماثلة مبادرة حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والرئيس مادورو شخصياً على تقليده أرفع وسام يمنح لأجانب مؤكداً أنه سيحمل دائماً الود والتقدير لجمهورية فنزويلا قيادة وشعباً.

وأشار بيطار إلى العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين منذ ما يزيد على سبعة عقود والتطور النوعي الذي حققته بقيادة الرئيس الأسد والقائد الراحل اوغو تشافيز والذي استمر مع الرئيس نيكولاس مادورو.

ولفت بيطار إلى أن سورية تنتظر زيارة الرئيس مادورو للوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجال إعادة الإعمار، وعلى الفرص التي تتيحها هذه المرحلة الجديدة في دفع العلاقات الثنائية مؤكداً أهمية الصداقة بين البلدين والشعبين في نضالهما في سبيل قضاياهما العادلة واستقلال بلديهما وسيادتهما، والكفاح ضد الامبريالية وإجراءاتها الاقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب.

El pueblo sirio es un centro milenario de cultura, hermandad y amistad sincera; tierra de profetas y poetas, de gente buena y trabajadora. Le enviamos un abrazo fraterno y amoroso. ¡Siria cuenta con Venezuela! pic.twitter.com/TWzR6QUyur — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 18, 2022