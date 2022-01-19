فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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مادورو: سأزور سوريا قريباً، فنحن معجبون ببطولة شعبها وشجاعة الرئيس بشار الأسد في مواجهة الإرهاب/ فيديو
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