الأمانة العامّة لإتحاد الكتاب الفلسطينيين- كرمل 48 تنتخب هيئات العمل واللجان، وتضع برنامج السنة المقبلة

وصل “المجد” من اللجنة الإعلامية للإتحاد العام للكتاب الفلسطينيين- كرمل 48 في الداخل الفلسطيني، اليوم الاربعاء، البيان التالي..

**تحيّي نضال الأهل في النقب وتحذّر من الالتفاف على الموقف وعلى أهداف النضال. وتنتخب هيئات العمل واللجان، وتضع برنامج السنة المقبلة.

عقدت الأمانة العامّة للاتّحاد العام للكتّاب الفلسطينيين- الكرمل 48، نهاية الأسبوع، في كوكب أبو الهيجا، جلستها الأولى لهذه الدورة الوحدويّة الثانية، وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر الوحدوي الأوّل، والذي انتُخب فيه الكاتب سعيد نفّاع أمينًا عامًا، والكاتب جهاد بلعوم نائبًا للأمين العام، بشكل مباشر من أعضاء المؤتمر، وكذلك تم انتخاب أعضاء الأمانة العامّة وأعضاء لجنة المراقبة، وأُقِرَّت تعديلات هامّة على النظام الداخليّ.

ترأس الجلسة وافتتح الاجتماع الكاتب مصطفى عبد الفتّاح، تلاه بيان قدّمه الأمين العام نفّاع، استهلّه ببيان داعم مساند لنضال الأهل في النّقب، في معركة الدفاع عن الأرض والحفاظ عليها، باسم الأمانة العامّة وكلّ أعضاء الاتحاد، محذّرًا من تمادي القمع الذي تنتهجه السلطة الغاشمة في هجمتها الأخيرة المتجدّدة على أراضي وأهالي النّقب، والتي هي هجمة على الجميع، ومحذّرًا من أيّة محاولة للإلتفاف على الموقف وأهداف النضال.

وتطرّق نفّاع الى نقاط بحث الاجتماع، المتمثّلة بانتخاب هيئات ولجان الاتّحاد الدستوريّة، ورَسْم الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي، وبضمنه مشروع التواصل الثقافي الفلسطيني- فلسطيني، كما ودعا الكتّاب أعضاء الاتحاد للمشاركة باللقاء القريب مع الكتّاب الفلسطينيين من القدس كجزء من البرنامج للتواصل بين مواقع ثقافتنا الفلسطينيّة الواحدة.

ثم قام رئيس لجنة المراقبة د. يوسف بشارة، وعضو لجنة المراقبة جهاد عقل بنقل تلخيص اجتماع لجنة المراقبة الذي سبق اجتماع الأمانة العامّة، حيث أشادا بأهميّة الدور الثقافي الوحدوي الذي يقوم به الاتّحاد، وضرورة الحفاظ على هذا التوجّه.

وكان قد شارك في مناقشة نقاط البحث، وتقديم الاقتراح أعضاء الأمانة العامّة (مع حفظ الألقاب): مفلح طبعوني، زاهر بولس، فوز فرنسيس، حسين ياسين، نبيل طنّوس، عبد القادر عرباسي، زياد شليوط، فهيم ابو ركن، محمد علي سعيد، ناظم حسّون، أسامة ملحم، ميساء الصحّ، مصطفى عبد الفتّاح.

وشارك بالنقاش أعضاء لجنة المراقبة: عبد الله نمر بدير، حسن عبّادي، امين زيد الكيلاني، ياسين مصطفى بكري. وعند نهاية الاجتماع تم التصويت على البرنامج المقترح، وتشكيل الهيئات الدستوريّة واللجان، وأُقِرّ التلخيص بإجماع الحضور كالتالي:

1- سكرتير الاتّحاد: مصطفى عبد الفتّاح.

2- المسؤول الإعلامي: زاهر بولس، وإلى جانبه لجنة أعضاؤها: فهيم ابو ركن وزياد شليوط.

3- أمين الصندوق: مصطفى عبد الفتاح يساعده ناظم حسّون لفترة انتقاليّة يتولى بعدها أمانة الصندوق، ولجنة ماليّة أعضاؤها: محمّد علي سعيد وخالدية ابو جبل وعلي هيبي وعبد القادر عرباسي.

4- المسؤول الثقافي: ميساء الصحّ، إلى جانب لجنة أعضاؤها: عبد القادر عرباسي واسمهان خلايلة واسامة ملحم وفوز فرنسيس.

5- لجنة العلاقات المدرسيّة: ترأسها أسمهان خلايلة وعضوية: عناد جابر ومفيد صيداوي.

6- لجنة العلاقات الخارجيّة: يرأسها سامي مهنّا، وعضويّة: حسين ياسين وفردوس حبيب الله.

7- لجنة القبول: الأمين العام، نائب الأمين العام، السكرتير، مفلح طبعوني، فردوس حبيب الله، وممثّل لجنة المراقبة جهاد عقل، ومحمّد هيبي كناقد منتدب للعضوية من اللجنة ويرأسها، واللجنة ذاتها هي لجنة جائزة الاتحاد التي أقرّت الأمانة منحها مرّتين في السنة. في المرحلة الحاليّة يقوم مقام الرئيس العضو جهاد عقل.

8- الطاقم التنفيذي: الأمين العام، نائب الأمين العام، السكرتير، أمين الصندوق،

مركّزو القطاعات: الجنوب (جهاد بلعوم)، وادي عارة (عبد القادر عرباسي)، حيفا والكرمل (فهيم ابو ركن)، شفاعمرو (محمد علي سعيد وزياد شليوط)، الناصرة (زاهر بولس)، البطّوف ( مصطفى عبد الفتّاح)، الجليل الغربي -عكا (فوز فرنسيس وأسمهان خلايلة)، ومحرّر مجلّة شذى الكرمل – علي هيبي.

يقوم مقام أسمهان خلايلة في المرحلة الحاليّة ياسين بكري، ومقام علي هيبي محمّد علي سعيد.

9- مجلّة شذى الكرمل: فتحي فوراني (المحرّر المسؤول)، علي هيبي (المحرّر والمدير)، محمد علي سعيد (نائب رئيس التحرير)، فهيم ابو ركن (سكرتير التحرير)، وهيئة التحرير: نبيل طنّوس، ميساء الصحّ، مفلح طبعوني، أسامة ملحم. وباقي أعضاء الأمانة يشكّلون الهيئة الإستشاريّة.

هذا وأقرّت الأمانة برنامج عمل سنوي بالخطوط العريضة يشمل:

المؤتمر الثقافيّ الثالث، مهرجان أيار للقراءات الأدبيّة في ذكرى النّكبة، على أن يتمّ في المثلّث، تكثيف الندوات الأدبيّة الوجاهيّة والرقميّة، تعزيز مشروع التواصل الثقافيّ للكلّ الفلسطينيّ، والمشاركة في فعاليّات مدارسنا، وتعزيز المنابر الثقافيّة: شذى الكرمل الورقيّة، والكرمل 48 الإلكترونيّة وصفحة الفيس بوك. وكلّ ذلك من أجل تعزيز ثقافتنا الوطنيّة الوحدويّة كلبنة هامّة من تواجدنا الوطنيّ.

هذا وبناء على توجّه لجنة المراقبة، قرّرت الأمانة العامّة أن تضع أمام اللجنة كلّ الوثائق المتعلّقة بالمؤتمر؛ بدءًا من وثائق الاندماج مرورًا بالبروتوكولات الخاصّة بالمؤتمر للأمانة العامة وكلّ اللجان، ووثائق المؤتمر وعلى الغالب الانتخابيّة، وذلك لوضع تقرير مفصّل على ضوء ما يروّج حول المؤتمر ومخرجاته، ولجنة المراقبة تستطيع أن تستدعي كلّ صاحب ادّعاء للإدلاء أمامها بما لديه من ادّعاءات.