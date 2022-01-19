الثلوج تُغنينا عن ماء العلوج.. أجواء شديدة البرودة وامطار غزيرة وثلوج فوق مرتفعات الـ 1000 متر اليوم الاربعاء وغداً

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية من اصل قطبي، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل ان تكون الهطولات ولفترات محدودة غزيرة مع تساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

وتهطل زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، ويتوقع ان تتراكم بشكل محدود ومتفاوت حسب ارتفاع المنطقة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار وتساقط زخات من الثلج، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون على شكل زخات خفيفة من الثلج احيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، ومع ساعات الظهيرة تميل الأجواء تدريجياً إلى الاستقرار وتقل كميات الغيوم.

ويتوقع في ساعات الليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق بما فيها اجزاء محدودة من الاغوار الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها مع ساعات المساء.

وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 6 إلى -2 درجة مئوية، وفي غرب عمان 4 إلى -2، وفي المرتفعات الشمالية 3 إلى -3، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -5، وفي مناطق البادية 7 إلى -5، وفي مناطق السهول 6 إلى -2، وفي الاغوار الشمالية 12 إلى 2، وفي الأغوار الجنوبية 14 إلى 6، وفي البحر الميت 13 إلى 5، وفي خليج العقبة 14 إلى 6 درجات مئوية.

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