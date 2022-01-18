يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 05:37
القوات المسلحة تنعى الوكيل محمد حامد المشاقبة الذي استشهد أمس الاثنين على إحدى الواجهات الحدودية.
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني