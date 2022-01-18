القوات المسلحة تنعى الوكيل محمد حامد المشاقبة الذي استشهد أمس الاثنين على إحدى الواجهات الحدودية.

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الشهيد الوكيل محمد حامد سالم المشاقبة، والذي استشهد أثناء تنفيذه واجبه الرسمي، أمس الاثنين، على إحدى الواجهات الحدودية.

وإذ تنعى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المرحوم لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء.

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