يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 12:18
أردوغان “المنافق” يلعب على كل الحبال ويعلن ان الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني