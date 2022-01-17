بعد 40 سنة.. دريد لحام وأسامة الروماني يعودان للعمل معا بمسلسل “على قيد الحب” خلال الموسم الرمضاني المقبل

بعد أكثر من ٤٠ عامًا، يعود الفنانان السوريان دريد لحام وأسامة الروماني للوقوف معًا أمام كاميرا المخرج باسم السلكا، في المسلسل الاجتماعي “على قيد الحب”، عن نص للكاتب السوري فادي قوشقجي، لموسم دراما رمضان ٢٠٢٢.

“أمين” و”حسان”؛ صديقان عتيقان، تمتد صداقتهما الراسخة لأكثر من أربعة عقود، وتكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت عائلتاهما عائلة واحدة، تجمع بين أفرادها المودة، ووحدة الحال إلى حدٍ كبير.

لكن تلك العلاقة ستتعرض لاختبار كبير، بسبب الأبناء، وأحداثٍ يلقي بها الماضي ظلاله الثقيلة على الحاضر، فهل ستصمد علاقة الصديقين أمام هذا التحدي؟

ويجمع العمل على قائمة أبطاله أجيالًا من نجوم الدراما السورية، ووجوهها الشابة؛ دريد لحام، سلوم حداد، أسامة الروماني، مهيار خضور، نادين خوري، صباح الجزائري، عاصم حواط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، وفاء موصللي، جرجس جبارة، هافال حمدي، ترف التقي، علا سعيد، ريام كفارنة، نسرين فندي، روعة ياسين، ليث مفتي، محمد قنوع، معن عبد الحق، جلال شموط، علاء قاسم، وممثلون آخرون.