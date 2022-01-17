بعد شفائه من كورونا.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يستعد لاستئناف حياته الفنية

أعلن أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري القدير، عبد الرحمن أبو زهرة، شفاء والده من فيروس كورونا تماما، بمجرد اختفاء الأعراض، التي لازمته خلال الأيام الماضية، وأدت إلى دخوله المستشفى، وخضوعه إلى جلسات أكسجين على فترات متباعدة.

قال نجل عبد الرحمن أبو زهرة، اليوم الإثنين : «والدي يعيش فترة نقاهة حاليا، ويحتاج أسبوع آخر حتى يستطيع العودة إلى حياته الفنية من جديد»، مضيفا: «الحمد لله بابا أحسن كتير، وكل الأعراض راحت خلاص، هو دلوقتي في البيت يخضع للراحة وباقي العلاج» .

وقد خرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، منذ يومين من المستشفى، بعد فترة طويلة قضاها داخل العزل، لمعاناته من أعراض فيروس كورونا المستجد، أبرزها: كحة شديدة، وارتفاع في درجة الحرارة، حيث خضع لبروتوكول وزارة الصحة العلاجي، حتى تماثل للشفاء العاجل، وخرج من المستشفى.

وكان أولاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، يرافقون والدهم باستمرار خلال الفترة الأخيرة، وظلوا يتابعون حالته باستمرار مع الأطباء داخل العزل، وعندما خرج من المستشفى رافقته ابنتيه حتى شفي نهائيا من فيروس كورونا

وبمجرد إعلان خبر إصابة عبد الرحمن أبو زهرة، بفيروس كورونا المستجد، أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للفنان القدير، الذي عمل مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وعُرف بتأييده الشديد لسياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وكان آخر ظهور فني لأبو زهرة في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي جسد خلاله دور منير سيف، وتوفي في الحلقات الأولى من المسلسل، إذ ظهر كضيف شرف، لكنه دوره كان محوريا في أحداث المسلسل، الذي أدى بطولته ماجد، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، ومحمد رضوان، وأخرجه أحمد الجندي.