يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 08:40
بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.. استشهاد الشاب فالح جرادات برصاص مستوطن قرب مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني