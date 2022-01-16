اليوم الاحد وغدا.. أجواء ماطرة ودرجات حرارة صفرية وزخات ثلجية على المرتفعات وتشكل الصقيع و الانجماد ليلًا

تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية، وتكون أحيانا ممزوجة بالمطر ولن تكون مؤثرة، بينما من المتوقع أن تتراكم فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة). ومع ساعات الليل المتأخرة تتوقف الهطولات ويتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تتحول تدريجيا في ساعات المساء والليل إلى شمالية شرقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن تراكم الثلج فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة)، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الاثنين انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر والليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وفي ساعات متأخرة من الليل تتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً، ويحتمل هطول زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما الأربعاء، تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد، كما تهطل زخات من المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية والشرقية من المملكة، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية قد تكون أحيانا ممزوجه بالمطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 الى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 الى -1، وفي المرتفعات الشمالية 3 الى -2، وفي مرتفعات الشراة 2 الى -4، وفي مناطق البادية 10 الى -2، وفي مناطق السهول 8 – 0، وفي الاغوار الشمالية 15 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 9، وفي البحر الميت 18 – 7، وفي خليج العقبة 18 – 8 درجات مئوية.

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