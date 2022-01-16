(التوجيهي) سيبقى في موعده وجاهيا.. وزارة التربية تؤجل دوام الفصل الثاني للطلبة حتى 20 شباط المقبل

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 شباط المقبل، في المدارس الحكومية والخاصة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) سيبقى في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط 2022، فيما يمتد الفصل الدراسي الثاني لبقية الصفوف في المدارس الحكومية والخاصة إلى 6 تموز 2022.

وفيما يخص المدارس ذات البرامج الدولية؛ فيترك لها حرية الاختيار بين الالتزام ببرنامج المدارس الوطنية من حيث موعد بدء وانتهاء الفصل، أو البدء بالتعليم عن بعد وفق التقويم المدرسي الخاص بها حتى 20 شباط 2022، ومن ثم الانتظام بالتعليم الوجاهي.

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي نظرا لظروف جائحة كورونا في الأردن والعالم.