يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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جرينتش+2 12:48
موقع استخباري عبري: الجبهة الفلسطينيّة هي الأكثر قابليّة لاشتعالٍ ستنطلق شرارته من “الخليل” عاصمة حماس بالضفة
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