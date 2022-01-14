وقفات احتجاجية بمناطق الجنوب رفضاً لـ “خصخصة مياه معان”

شارك المئات من الفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة معان، مساء اليوم الجمعة، بوقفة احتجاجية رفضا لقرار وزارة المياه والري بـ”خصخصة مديرية مياه معان”، وتحويلها إلى شركة مياه العقبة/ “مياهنا”.

وأشار المشاركون في الوقفة ، التي نظمتها تنسيقية اللجنة الشعبية لمتابعة قضايا معان أمام مسجد معان الكبير ، أن احتجاجات المواطنين التي تضمنت عرض أسباب تراجع خدمات المياه في محافظتهم، وانقطاعها المستمر عن منازلهم في الفترات الماضية، كان يمهد لتسهيل عملية تسليم مياه معان الى شركة مياه العقبة، لإقناع الأهالي بأن هذه الشركة ستحل مشاكل المحافظة المائية.

وكانت وقفات احتجاجية مماثلة ومتزامنة قد شهدتها مناطق الشوبك والبترا وقرى النعيمات ومختلف مناطق البادية الجنوبية بمحافظة معان ، وذلك احتجاجا وتأكيدا على موقفهم الرافض تسليم شركة مياه العقبة الولاية على مياه معان بدلا من سلطة المياه.

وطالب المحتجون، بتدخل حكومي للعدول عن قرار وزارة المياه، بتسليم “مياه العقبة”، إدارة مياه محافظة معان، وإلغائه، حفاظا على الأمن المجتمعي الذي لا يحتاج في مثل هذه الظروف الصعبة لمزيد من التأزيم .

من جهته ، اكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة احمد عبيدو البزايعة ، انه وبعد استنفاد لجان المتابعة لمحافظة معان المطلب بطريقة قانونية عبر لقاء المسؤولين ومديري الأجهزة الأمنية في محافظة معان ، ولقاء مع أمين عام وزارة المياه، لإيصال رفض أبناء محافظة معان لذلك الإجراء والتي لم تقدم هذه اللقاءات اية نتائج، وسط تعنت وزارة المياه وتمسكها بموقفها بفرض شركة مياه العقبة على جميع أبناء المحافظة ، لتولي إدارة شركة مياه العقبة إدارة مياه معان بما يسمى “بالخصخصة” ، قائلا إن من شأنه تهديد السلم المجتمعي، ما دفعهم الى تنظيم واستمرار وقفات احتجاجية سلمية، لافتا الى انه سيتم تنفيذ وقفات غضب خلال الأيام القادمة وتوسيع نطاق الاحتجاج السلمي حتى يتم الغاء القرار .