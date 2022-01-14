دائرة الجمارك ترد على تندر وسائل الاعلام حول قوائم سلع لا وجود لها بالاردن

اوضح مدير عام دائرة الجمارك العامة، اللواء جلال القضاة ان ما يتم تداوله من قوائم سلع عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي هي قوائم سلع موحدة صادرة عن منظمة الجمارك العالمية وتتضمن ما يزيد على 84 ألف بند متعارف عليه في جميع انحاء دول العالم سواء اكانت هذه السلع متداولة في هذا البلد او ذاك.

وقال في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الجمعة ان المملكة وقعت على اتفاقية النظام المنسق بتاريخ 10/ 6/ 1985 وهي اتفاقية دولية خاصة بتصنيف السلع والبضائع وفق جداول التعريفة الدولية المرفقة بهذه الاتفاقية والتي يتم بموجبها بنود تعرفة دولية لكافة السلع والبضائع القابلة للتداول في جميع بلدان العالم.

واستهجن القضاة لجوء بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الى التندر بشأن وجود مثل هذه السلع في قوائم دولية دونما تمييز بين السلع المتداولة في الاردن او تلك المتداولة في كافة انحاء العالم.

وقال ان القرار الحكومي الاخير بتخفيض الجمارك على الاف اصناف السلع المستوردة هو أكبر عملية تخفيض جمركي على الاطلاق وستنعكس اثاره الايجابية على المواطنين ويشمل مختلف القطاعات.

وناشد وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمصداقية عند تناولها لهذا القرار واثاره الايجابية وعدم الانسياق وراء شائعات وفبركات سواء كان ذلك عن قصد او دون قصد.

وأضاف ان البعض راهن منذ فترة طويلة على ان مثل هذا القرار بكل ما حمله من تخفيف على المواطنين لن يصدر، ولذلك فأننا نجد محاولات للتشكيك والتقليل من الانجاز واللجوء الى السلبية وتضليل الراي العام.

واوضح ان جداول التعريفة الدولية التي يحلو للبعض نشر اجزاء منها هنا وهناك تتضمن بنودا غير موجودة في معظم دول العالم وليس الاردن فحسب، ولذلك فان انتقاءها لغاية او اخرى ينم إما عن عدم معرفة أو سوء قصد.

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