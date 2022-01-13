وفاة ابن خالة صدام حسين وصهره وأحد أقدم مرافقيه

نعت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اللواء طيار أرشد ياسين رشيد نجم النّاصري الذي وصف بأنه أقدم مرافق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكتب بشار سبعاوي، ابن شقيق صدام حسين، على حسابه في تويتر، نعيا قال فيه: “انتقل الى رحمة الله العم الغالي اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد المرافق الأقدم للشهيد صدام حسين”.

وأفيد بأن أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، يبلغ من العمر 73 عاما، وهو ابن خالة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو أيضا زوج اخته من جهة الأم “نوال إبراهيم الحسن”، وأن وفاته كانت في العاصمة القطرية الدوحة، وأن دفنه سيجري هناك.