نمو حركة السفر عبر مطار الملكة علياء 120% العام الماضي

بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، منذ بداية العام الماضي 5ر4 مليون مسافر مقارنة مع 2 مليون مسافر قادم ومغادرة خلال عام 2020، وبنمو نسبته 120 بالمئة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي، سجلت في شهر كانون الأول الماضي ارتفاعا طفيفا مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه.

وأضاف مستو لوكالة (بترا) اليوم الخميس، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في كانون الأول وصلت إلى 4973 رحلة جوية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي 46603 رحلة جوية دولية ربطت المملكة مع 66 وجهة دولية مباشرة مقارنة مع 24221 رحلة جوية خلال عام 2020 بنمو بلغت نسبته 92 بالمئة.

وأشار إلى أن حركة المسافرين ارتفعت ايضا في شهر كانون الأول مقارنة مع شهر تشرين الثاني الماضي، شكل المغادرون 54 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 470 ألف مسافر، ليتجاوز إجمالي عدد المسافرين منذ بداية العام الماضي 5ر4 مليون مسافر مقارنة مع 2 مليون خلال عام 2020، وبنمو نسبته 120 بالمئة.

ووصل عدد الرحلات اليومية في شهر كانون الأول إلى 160 رحلة قادمة ومغادرة، مقارنة مع 65 رحلة يوميا في شهر كانون الأول 2020، و187 رحلة للشهر نفسه من عام 2019.

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