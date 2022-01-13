رفع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 13 وفاة و3362 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12945 والإصابات 1,091,691

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 وفاة و3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12945 وفاة و1091691 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.38 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 23987 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 90، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 91، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 620 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2296 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1054759 حالة.

كما أشار إلى إجراء 35853 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14001654 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4503086 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4096700 شخص.

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