50 مستثمرا يعتزمون العودة لنشاطهم في الحرة الأردنية – السورية

قال مدير عام المنطقة الحرة المشتركة، عرفان الخصاونة، إن حوالي 50 مستثمرا على وشك الانتهاء من التجهيزات اللوجستية لمنشآتهم في المنطقة؛ تمهيدا لمعاودة نشاطهم التجاري.

وأضاف الخصاونة، خلال لقائه وفدا من غرفة تجارة الأردن، برئاسة رئيس الغرفة، نائل الكباريتي، اليوم الأربعاء، أنّه يجري النظر حاليا بطلبات استثمارات جديدة داخل المنطقة الحرة المشتركة الأردنية – السورية، للسير في إجراءات ترخيصها.

وبين أنّ حركة الشحن في الدخول والخروج من البوابة الأردنية والسورية من المنطقة الحرة المشتركة بدأت الأسبوع الماضي، في أعقاب إعادة افتتاحها قبل شهر ونصف، لافتا إلى أن النشاط التجاري في المنطقة بلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2014.

وقال الكباريتي إن جولة الوفد اليوم بالمنطقة الحرة تهدف للاطلاع على أبرز احتياجاتها من خلال الاستماع لمطالب المستثمرين، والوقوف على المعيقات التي تواجههم، والعمل على حلها، إضافة لإيجاد استثمارات تخدم المنطقة وآلية تسويقها في المحافل الخارجية، لافتا إلى أن الزيارة تهدف للتأكيد على دعم المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا وجلب الاستثمار لها من الدولتين ومن دول أخرى.

وبين أن الوفد استمع من المستثمرين القدامى في المنطقة عن المعيقات، ومنها رفع نسبة الإيجار من 2 دولار للمتر المربع (قبل إغلاق المنطقة عام 2015) إلى 8 دولار حاليا، بزيادة بلغت 200 بالمئة، لافتا إلى أنه سيصار إلى مناقشة هذا الوضع مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الكباريتي أننا بحاجة الآن لجلب استثمارات جديدة وتثبيت الاستثمارات السابقة، وإنشاء صناعات مشتركة بين الأردن وسوريا في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار رفع الإيجار مخالف لقوانين الاستثمار والاقتصاد.

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