115 ألف أردني سجلوا على منصة دعم الكهرباء حتى اليوم الاربعاء

صرح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، إن عدد المسجلين على الرابط الخاص بدعم الكهرباء وصل إلى 115 ألف أردني حتى الآن.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن التعرفة الكهربائية، إن التسجيل على المنصة مستمر، وسيجري التعامل مع الحالات التي تواجه تحديات بالتسجيل على المنصة.

وقال الهناندة: كان لا بد من وجود آلية حتى يتمكن المواطنون من تسجيل العدادات وفقا للمعايير التي وضعتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة، وبناء عليه أوجدنا هذه الآلية من خلال رابط إلكتروني يتم الدخول من خلاله إلى نظام دعم العدادت ويقوم المواطن بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة بإدخال بيانات بسيطة وإدخال رقم العداد ليتم شموله بآلية الدعم.

وفي شرحه عن الآلي، قال إنها تتطلب من المواطن إدخال رقمه الوطني ورقم دفتر العائلة وكذلك إدخال رقم الهاتف وذلك للتحقق في حال رغب المواطن الدخول مرة أخرى إلى الرابط ليرى بياناته ويعدلها حيث يتم إرسال رمز التحقق إلى رمز الهاتف ويتم إدخاله في حال رغب الشخص بالدخول إلى بياناته مرة أخرى ، وما عدا ذلك رقم العداد وشركة الكهرباء وهم 3 شركات يختار عداده مع أي شركة ويدخل المحافظة التي يسكن فيها ويقدم طلبه.

وتابع: “إذا كان الطلب موافق للمعايير التي وضعتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة فسيتم قبول طلبه بشكل مباشر، وإذا كان هناك اختلاف في البيانات أو المواطن غير مستحق يتم رفض الطلب ، ومن خلال الرابط نفسه يتم تقديم الشكوى وشرح المشكلة” بحسب الهناندة

وبحسب وزارة الطاقة تطبق التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على الفئات التالية:

1. المستفيد الذي يحمل الجنسية الأردنية ويملك دفتر عائلة بصفته رب أسرة سواءً أكانت حالته الاجتماعية (متزوج) أم (أرمل) أم (مطلق) أم (أعزب وأصبح رب أسرة بدفتر عائلة منفصل) بحيث يطبق الدعم على عداد واحد فقط من اختياره (إذا كان لديه أكثر من عداد).

2. المستفيد المتزوج من أكثر من زوجة يتاح له دعم لأكثر من اشتراك وبعدد الزوجات المدرجة أسماؤهن على دفتر العائلة.

3. الأردنيات المتزوجات من غير أردني (لديهن رقم وطني ويحملن صفة رب الأسرة)

4. منتفعو صندوق المعونة الوطنية (سواء لديهم طاقة متجددة أو لا)

5. منتفعو برنامج الدعم التكميلي وبرنامج “تكافل 1 و 3”.

6. منتفعو المكرمة الملكية السامية من الأردنيين (سكن و /أو طاقة متجددة)

7. أبناء قطاع غزة على أن يكونوا أرباب أسر وأن يكون لديهم ربط أسري ومن ليس له ربط أسري عليه مراجعة دائرة الأحوال المدنية لعمل ربط أسري

8. حملة جوازت السفر الأردنية المؤقتة ممن لا يملكون ربطاً عائلياً (من غير أبناء قطاع غزة) وعليهم مراجعة دائرة الأحوال المدنية لإثبات حالتهم الاجتماعية بأنهم متزوجون وأرباب أسر.

9. اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي/العمارات السكنية بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه على ألّا تتلقى هذه الاشتراكات الشكل الثاني من الدعم المشار إليه أعلاه (أو 2.5 دينار حسب قيمة الاستهلاك الإجمالي) وستقوم شركات توزيع الكهرباء بتطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة على هذه الاشتراكات تلقائياً ودون الحاجة إلى تقديم طلب على هذا الموقع الإلكتروني.

ويستثنى من الفئات الواردة أعلاه المشتركون المنزليون من أصحاب نظم مصادر الطاقة المتجددة ماعدا منتفعي صندوق المعونة الوطنية ومنتفعي المكرمة الملكية السامية (سكن و /أو طاقة متجددة).

وعلى المشترك الذي تنطبق عليه الشروط الدخول إلى نظام الدعم الإلكتروني وإنشاء حساب وتقديم طلب الحصول على الدعم وتعبئة معلوماته المطلوبة منه وسيتم إعلامه مباشرة من خلال نظام الدعم الإلكتروني باستحقاقه للدعم من عدم استحقاقه.

وللاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي، يتعين على المشتركين الراغبين بالاستفادة من هذه التعرفة التقدم بطلب إلكتروني من خلال نظام الدعم الإلكتروني.