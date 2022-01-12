وزير التعليم العالي: حق الطلبة في الامتحان التكميلي محفوظ

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، اليوم الأربعاء، إن حق الطلبة في الامتحان التكميلي (التعويضي) محفوظ وفقاً للتعليمات النافذة في الجامعات.

وأوضح الوزير عويس أنه يمكن للطالب وبعد حصوله على جرعتي المطعوم، أن يقوم بطباعة شهادة التطعيم التي توضح تاريخ حصوله على الجرعة الثانية من ثم مراجعة رئيس القسم أو المسؤول المعني بالكلية لتقديم عذره لتغيبه عن الامتحان النهائي، حيث سيتم تحديد موعد جديد للامتحان التكميلي.

وأضاف أنه طلب من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات التعاون مع الطلبة في موضوع تحديد تاريخ عقد الامتحان التكميلي بحيث يتم عقده مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية وعدم تأجيله لنهاية الفصل الثاني حرصا على مصلحة الطلبة خاصةً الخريجين، مؤكداً أن قرار مجلس التعليم العالي بتأخير تاريخ بدء التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة أخذ بعين الاعتبار إعطاء الجامعات والكليات فرصةً لعقد الامتحانات التكميلية قبل بدء الفصل الثاني.

وأشار عويس إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات رسمية وخاصة ملزمة بتنفيذ أمر الدفاع رقم (35)، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2022، حيث نص هذا الأمر على منع دخول أي طالب أو عضو هيئة تدريس أو إداري إلى الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلا على جرعتي المطعوم.

ولفت عويس إلى أن الوزارة ومنذ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 11/ 2021 أطلقت حملة إعلامية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بجميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة لتوعية الطلبة وحثهم على أخذ المطعوم إضافةً إلى توضيح أمر الدفاع رقم (35) وما يترتب عليه.

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