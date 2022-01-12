وحدة الجرائم الإلكترونية تُحذر من ايميلات وهمية بهدف الاحتيال والابتزاز

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من رسائل إلكترونية ترد إلى البريد الإلكتروني (الإيميل) بهدف الاحتيال والابتزاز.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت خلال الأيام الماضية مع العديد من الشكاوى التي وردت من مواطنين حول رسائل إلكترونية ترد الى بريدهم الإلكتروني الخاص بهم (الإيميل) تحوي معلومات تفيد بتعرض صاحب الإيميل لاختراق أجهزته الإلكترونية كافة، وسرقة البيانات والصور الخاصة به ويُطلب منه مبالغ مالية لقاء عدم نشر تلك البيانات.

وأكد أنه بالتحقيق في تلك الشكاوى تبين أن تلك الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني هي عبارة عن رسائل عشوائية وهمية حصلوا على العناوين الإلكترونية من خلال مواقع نشر البيانات الشخصية أو التوظيف أو مواقع التعارف وغيرها، وتهدف تلك الرسائل الإلكترونية للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين، إلى عدم الرد عند استلام مثل تلك الرسائل الإلكترونية وحذفها من صندوق الوارد وعدم الدخول على أي روابط إلكترونية بداخلها وعدم تحويل مبالغ مالية وعدم التسجيل في المواقع الإلكترونية غير الآمنة والتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر طرق الاتصال المختلفة او عبر صفحتهم على موقع الفيسبوك أو مراجعتهم للإبلاغ عنها.