رفع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 13 وفاة و3362 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12945 والإصابات 1,091,691
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الرجوب يُكرر الدعوة لعودة سوريا للجامعة العربية، ويؤكد ان حركة حماس جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني/ فيديو
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