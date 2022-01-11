هيئة الطاقة والمعادن توضح حول التعرفة الكهربائية الجديدة

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بيانا صحفيا، اليوم الثلاثاء، يوضح حول ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بخصوص التعرفة الكهربائية التي تم الإعلان عن تفاصيلها سابقا في منتصف شهر آب من العام الماضي، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

وأكدت الهيئة في بيانها أن المشترك الذي لديه أكثر من عداد مسجل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كل منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

واشارت الى أنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك، مضيفة أنه تم توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجانا لنهاية شهر حزيران المقبل.

وأضافت ان غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 دينارا (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلا، أما من يزيد استهلاكه عن ذلك من مستحقي الدعم، سيستمر في الاستفادة من الدعم على الشرائح الأولى المدعومة.

وجددت الهيئة التذكير بأن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلن عنها منذ صيف العام الماضي جاءت بهدف توجيه الدعم الحكومي للمشتركين المنزليين من الأردنيين إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل: القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والمستشفيات.

كما ألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات المطبقة عليها، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الكلف التشغيلية لديها وبالتالي زيادة تنافسيتها وخلق مزيد من فرص العمل.

وحول الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، بينت الهيئة ان كل عائلة أردنية تستحق الاستفادة من الدعم (عداد واحد مدعوم من اختيارها) بما في ذلك المواطنة الأردنية التي تحمل دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.

وقالت إن هناك نوعين من الدعم على تعرفة القطاع المنزلي؛ الأول دعم ثابت يخصم مباشرة على الفاتورة بقيمة (2 إلى 2.5 دينار) بحسب كمية الاستهلاك، أما الدعم الثاني فيحدد بحسب شرائح الاستهلاك التي تم تقليصها من 7 إلى 3 شرائح وفق ما تم إعلانه سابقا على الرابط التالي:

https://emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=368

وفيما يتعلق بآلية التسجيل لمستحقي الدعم في القطاع المنزلي، قالت الهيئة بأنها ستعلنها في الأيام القليلة المقبلة.