ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 16 وفاة و2930 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12909 والإصابات 1,085,500
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نقابة الأطباء المصرية تطالب بالتحقيق فى وفاة وائل الإبراشى/ فيديو
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