ضبط 92 مخالفة خلال الامتحان التكميلي للثانوية العامة



ضبطت وزارة التربية والتعليم، 92 مخالفة حتى الآن خلال امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” للدورة التكميلية للعام الحالي، حسب الأمين العام للشؤون التعليمية في الوزارة نواف العجارمة.

وقال العجارمة، اليوم الثلاثاء، لبرنامج صباح المملكة، إنّ المخالفات الـ (92) التي ضُبطت؛ توزعت بين حرمان مبحث، ودورة واحدة، ودورتين متتاليتين، قائلا: “بالأغلب حرمان دورتين متتاليتين يكون لاستخدام الطالب الهاتف النقال”.

وأضاف، أن الامتحان التكميلي سار كما هو مخطط له من قبل وزارة التربية، ولم تؤثر المخالفات عليه.

وقال العجارمة: “الاثنين انتهى تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية، وسيبدأ الأربعاء تصحيح مبحث الرياضيات” .

وأشار العجارمة، إلى أنه يوجد تنسيق بين وزارة التربية ووحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يتسنى لها إجراء اللازم وإعلان قوائم قبول الفصل الدراسي الثاني.

ورجح، إعلان نتائج الدورة التكميلية للعام الحالي، بين 10-15 شباط/فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني، بين العجارمة، أنّ التعليم سيعود وجاهيا، قائلا: “لا يوجد مبررات لتأجيل الفصل الدراسي الثاني”.