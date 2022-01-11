ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 16 وفاة و2930 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12909 والإصابات 1,085,500
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جرينتش+2 07:12
بوتين: انتصرنا في كازاخستان، ولن نسمح “بثورات ملونة” في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة يدعمها ارهابيون اجانب
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