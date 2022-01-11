بعد مصادرتها سفينة ترفع علم الامارات .. جماعة الحوثي تعلن اليوم عن إسقاط طائرة إماراتية، للمرة الثانية خلال أسبوع.

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة، تابعة لسلاح الجو الإماراتي، لمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على تويتر، إن “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع (وينغ لونغ 2) صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة، مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وكانت جماعة “أنصار الله” أعلنت الأربعاء الماضي، عن إسقاط طائرة، تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الأسبوع الماضي، جماعة “أنصار الله” بـ”قرصنة وخطف بالسطو سفينة” ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها “كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية”.

من جانبها، أعلنت جماعة “أنصار الله”، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.

وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال قال إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.

وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا “خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع”.

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع ( وينغ لونغ2)صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة.

تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 11, 2022