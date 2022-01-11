أجواء مشمسة باغلب المناطق اليوم ومنخفض قبرصي مساء الخميس

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء غالبا مشمسة، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتغطي سماء المملكة يوم الخميس، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهاراً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. وتتأثر المملكة تدريجيا اعتبارا من ساعات منتصف الليل بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا للمناطق الوسطى وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة في أغلب مناطق المملكة، وماطرة بين الحين الاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشراة 13 – 4، وفي مناطق البادية 17 – 7، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية.

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