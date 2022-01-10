اكتشاف أجزاء من مركبة جرفتها السيول مع سائقها في محافظة معان

قال مدير الدفاع المدني في محافظة معان المقدم عيسى الزغايبة، الاثنين، إنّ كوادر الدفاع المدني والأجهزة المعنية في معان لا تزال تبحث عن مركبة وسائقها المفقود في المريغة.

وأضاف لقناة “المملكة”، أن المديرية تعاملت مع جميع البلاغات التي وصلتها، وشكلت فرقا للبحث، حيث يعمل حاليا أكثر من 80 شخصا مع آليات مختصة للبحث عن المركبة والشخص المفقود.

وأشار الزغايبة إلى أن “الكوادر مشطت المنطقة، وعثرت على أجزاء من المركبة، ولا يزال البحث جاريا”.

وجرفت سيول الأمطار، امس الأحد، سيارة بداخلها سائقها في منطقة المريغة في محافظة معان، حسب مراسل “المملكة”.

وأضاف مراسل “المملكة”، أن سيول الأمطار أدت إلى قطع الطريق الواصل بين بلدتي المريغة وأوهيدة في معان.