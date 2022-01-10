المنتدى العربي يحتفل بيوم ميلاد عبد الناصر

يسر الهيئات الثقافية الأردنية التالية: المنتدى العربي و المنتدى العربي الناصري والجمعية الفلسفية الاردنية ومنتدى الفكر الاشتراكي وحزب الحركة القومية دعوة الاخوة المواطنين الكرام لحضور احتفالية

“احياء ذكرى ميلاد قائد الأمة وضميرها وعنوانها ، الرئيس جمال عبد الناصر”

وذلك في مقر المنتدى العربي، الساعة الخامسة (بالتوقيت الشتوي) من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥. وتتضمن الفعاليات التالية:

– كلمة رئيس المنتدى العربي .المحامي فايز شخاتره

– قصيدة نزار قباني “في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر” تلقيها الطفلة ميسر مهدي.

-كلمة رئيس المنتدى العربي الناصري. د.احمد العرموطي

-عرض فيلم في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر

– كلمة حزب الحركة القومية . الامين العام ضيف الله فراج.

قصيدة زند وخلود للشاعر مهند دبابنة

– كلمة نقيب المهندسين الاردنيين، سعادة المهندس احمد سماره الزعبي

عريف الحفل الاستاذ باسل داود.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة