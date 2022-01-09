الإفراج عن الاميرة بسمة آل سعود وابنتها، والابقاء على اعتقال محمد بن نايف ونجلي الملك عبد الله وعدد أخر من الامراء
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جرينتش+2 11:32
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية زرعتها التنظيمات الكردية
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