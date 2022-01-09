طقس بارد اليوم الاحد وامطار وعدم استقرار الاثنين

تكون الأجواء اليوم الأحد باردة نسبياً أثناء النهار في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات الليل الأولى بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها الرعد وزخات من البرد.

ومع ساعات الليل يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مناطق متفرقة من المملكة خصوصا المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار، وكذلك من احتمال تشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة وأجزاء من المناطق الشرقية، ومن خطر ارتفاع موج البحر في ميناء العقبة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، مع وجود كميات من الغيوم المنخفضة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح الباكر مهيأة لهطول زخات من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجة مئوية، غرب عمان 16 – 5، المرتفعات الشمالية 14 – 5، مرتفعات الشراة 15 – 3، مناطق البادية 19 – 3، مناطق السهول 19 – 6، الاغوار الشمالية 22 – 9، الأغوار الجنوبية 24 – 12، البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 10 درجة مئوية.

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