حريق بمنزل الفنانة سهير رمزي صباح اليوم الاحد| فيديو

نشرت الفنانة سهير رمزي، عبر حسابها الشخصي علي “إنستجرام”؛ آثار الحريق الذي نشب بمنزلها صباح اليوم الاحد.

وقد تبينت من خلال الفيديو آثار الحريق، وعلقت سهير على الفيديو، قائلة: “الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل حريق بالمنزل اليوم صباحا”.

وفي سياق متصل، تتنظر النجمة سمهير رمزي عرض أحدث أعمالها الدرامية “القاتل الذي أحبني”، والذي يجمعها بالفنان هاني رمزي.

وكان الفنان هاني رمزي قد نشر صورة بوستر العمل، وعلق عليه قائلًا: وحشتوني، ووحشني أعملكو مسلسلات لطيفة تدخل بيوتكم وأنتو مرحرحين على الكنبة ، رغم أن لسه مسلسلات ” مبروك جالك قلق ، عصابة بابا وماما ” محققه نسب مشاهدة ضخمة على المنصات ، رجعتلكو بعد 12 سنة بمسلسل ” القاتل الذي أحبني ” يارب أكون خفيف عليكو ف الجو البرد ده يعرض على منصة TOD TV و شبكة قنوات Bein وعلى المواقع اونلاین”.

يشارك في بطولة مسلسل “القاتل الذى أحبني” الفنان هاني رمزي سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

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