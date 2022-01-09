الإفراج عن الاميرة بسمة آل سعود وابنتها، والابقاء على اعتقال محمد بن نايف ونجلي الملك عبد الله وعدد أخر من الامراء
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ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 20 وفاة و2349 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12876 والإصابات 1,079،781
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