طالب باعلان عدد اصاباته في التقرير اليومي لوزارة الصحة.. البلبيسي يتوقع أن يسود “أوميكرون” الاردن الشهر المقبل

توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” سيكون السائد الشهر المقبل، نظرا لانتشاره السريع.

وأوضح في تصريحات لوكالة (بترا) اليوم السبت، أن المنحنى الوبائي تراجع 5 بالمئة في الأسبوع الأخير مقارنة مع الاسبوع الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذه النسبة قليلة، مع ثبات في نسبة الفحوصات الايجابية.

وحول الموجة الجديدة من فيروس كورونا، “رجح أن تشهد المملكة موجة أوميكرون، وذلك في ظل انتشاره عالميا ودخوله الأردن”، موضحا أن أوميكرون أقل ضراوة من متحور دلتا.

وبين أن 15 بالمئة من الاصابات المسجلة في الأسبوع الأخير تعود للمتحور “أوميكرون”، مما يستدعي الإعلان عن عدد اصابات هذا المتحور ضمن التقرير اليومي الذي تنشره وزارة الصحة.

وشدد البلبيسي على أهمية الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا، في رفع المناعة ضد فيروس كورونا لا سيما المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

واضاف” تلقى أكثر من 300 الف شخص في المملكة الجرعة الثالثة، وبنسبة 10 بالمئة من الفئة المستهدفة، مبينا أن الفئة المستهدفة هم كل شخص مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر، إذ تلقى نحو 60 الف شخص اللقاح في الاسبوع الأخير، والاسبوع الذي قبله نحو 55 الفا.

وحول علاجات فيروس كورونا، أوضح أن الأردن يتفاوض مع اربع شركات أدوية عالمية لتوفير عدة علاجات ومن ضمنها علاج “مولنوبيرافير”، مؤكدا أن المفاوضات ما زالت قائمة لتحديد العلاجات الأكثر فاعلية وشراء.