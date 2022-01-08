صبي يقود سيارة والده فيتسبب بمجزرة سير في عمان



شهد ليل الخميس/ الجمعة الماضية، مجزرة مرورية في عمان بعدما اصطدمت سيارة يقودها بسرعة جنونية حدث، يبلغ من العمر 16 عاما، كان أخذها من والده، بأخرى، في حادث ألحق أضرارا بسيارات مجاورة وأوقع إصابات.

وفي التفاصيل، فإن السيارة التي يقودها الحدث، وهو لا يحمل رخصة قيادة،قد ارتطمت بشكل مباشر بسيارة أخرى، داخل حي سكني لا تتجاوز فيها السرعة 50 كم/الساعة.

وقدر شهود عيان بأن سرعته تزيد عن الـ 100 في هذا الشارع الذي يعتبر نقطة التقاء طريق فرعي بآخر رئيسي داخل حي عرجان وسط عمان.

ولم يتوقف الأمر عند إلحاق الأذى بسائق السيارة الأولى الذي لم يكن يتوقع سائقها أن يصطدم به أحد على هذه السرعة داخل حي سكني، بل أدى كذلك إلى إصابة سيدة كانت تنزل من سيارتها على باب منزلها، حيث أصيب إصابات شديدة في قدميها نتيجة آثار قوة الحادث.

تم توقيف الحدث الذي حاول والده الدفاع عنه بأنه هو كان السائق، لكن شهود العيان وكاميرات المراقبة لإحدى العمارات السكنية أثبتت عكس ذلك.

لكن التحقيق المروري وضع “الحق المشترك” على الحدث الذي يقود بلا رخصة، وعلى السائق الآخر الذي قال التحقيق إنه لم يأخذ معايير السلامة عند خروجه من طريق فرعي إلى رئيسي، وهو أمر الذي دفع ذويه إلى الطعن في “الكروكا” لأنها تعفي الحدث من كامل المسؤولية وتبعاتها، خصوصا أنه يقود بلا رخصة وتحت السن القانوني.

وبحسب الشهود، فإن سكان الحي كانوا قد اشتكوا من قيادة الحدث لمركبة والده بتهور، ولأكثر من مرة