خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 25 وفاة و1392 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12856 والإصابات 1,077,432
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رغم انه أبغض الحلال عند الله.. انتشار ظاهرة الاحتفالات بالطلاق في السعودية!!
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