خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 25 وفاة و1392 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12856 والإصابات 1,077,432

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 25 وفاة و1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12856 وفاة و1077432 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 70ر5 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 26011 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 74 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 51 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 716 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 33 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1447 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1038565 حالة.

كما أشار إلى إجراء 24429 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13817560 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4448564 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4047488 شخصا.

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