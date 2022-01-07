المعارِضة مضاوي الرشيد: 2021 حمل خيبات أمل للسعودية دوليا، وابن سلمان سيعاني في 2022

خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 25 وفاة و1392 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12856 والإصابات 1,077,432
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