لماذا صلّت إلهام شاهين بدون حجاب في جنازة مها أبو عوف/ فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنّها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، داعية نشطاءها لعدم التدخل في شؤون الآخرين.

جاء ذلك في أعقاب جدل كبير أثير في أعقاب انتشار مقطع فيديو لها وهي تؤدي الصلاة دون أن تردي الحجاب، خلال جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي توفيت مساء أمس الأول الأربعاء، وشُيع جُثمانها ظهر امس الخميس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام الناس” على شاشة “mbc مصر”، مساء اليوم الجمعة: “الطرحة وقعت وكانت مدلدلة على كتفي.. وأنا باوطي في الركوع فالطرحة اتزحلقت”.

وأوضحت أنّها لم تلتفت الأمر للحظة واحدة، ثم أيقنت للأمر ورفعت الطرحة مرة أخرى.

فيما وصفت إلهام منتقديها بعد هذه الواقعة بأنهم “ناس فاضية وتافهة”، فقد أشارت إلى أنّ ركوعها كان لأنّها تؤدي صلاة الظهر، وليست صلاة الجنازة التي لا يوجد بها ركوع ولا سجود.

وهاجمت إلهام الشخص الذي التقط هذه اللقطات قائلة: “الشخص اللي يصور ناس بتصلي ده شخص تافه.. ليه يصور ناس بتصلي”.

واعتبرت أنّ تداول مثل هذه اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي يُعبّر عن “فراغ”، ورأت أن هناك بحث عمّا أسمتها “التفاهة”.