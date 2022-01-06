يسرا تنعى مها أبو عوف بكلمات مؤثرة: “فراقك خسارة ومش قادرة أصدقه”/ فيديو

نعت الفنانة يسرا، الفنانة مها أبو عوف التي فارقت الحياة، اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال65 عاما.

وقالت “يسرا” تعليقا على صورة جمعتها بالراحلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “:”حبيبتي و أختي و صاحبتي و عشرة عمري إنتي يا مها .. مش قادرة أصدق ولا أستوعب إنك سيبتينا خلاص .. فراقك خسارة كبيرة لينا كلنا مفيش كلام ممكن يوصف صدمتي و حزني عليكي”.

وتابعت “يسرا”:” مع السلامة يا حبيبة الكل، إن شاء الله متهنية بالجنة ونعيمها مع حبيبنا عزت وكل حبايبنا اللي فارقونا يا رب

فضلا وليس أمرا، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء”.

وقد شُيع جثمان مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم في القاهرة بعد ظهر اليوم الخميس، لدى وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصيب به الفترة الماضية، ودخلت العناية المركزة مؤخرا إثر إصابتها بإلتهاب رئوي حاد إلى أن فارقت الحياة.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع الجنازة، منهم أشرف زكى نقيب الممثلين ومنير مكرم وأهالى وأقارب الراحلة، والفنانات إلهام شاهين، ريهام عبد الغفور، دنيا سمير غانم.

وكان آخر تواجد للراحلة مها أبو عوف من خلال مسلسل “الحرير المخملى”، الذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، وهو مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، وقد إشرف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

https://www.facebook.com/watch/?v=287925723203935