الى المضبوعين العرب.. رئيس اسرائيل يدب الصوت ويعلن بالغ القلق جراء تدهور ثقة الجمهور اليهودي بالجيش واجهزة الامن
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جرينتش+2 03:15
وفقاً لموقع “والا” الاسرائيلي.. الاجتماع بين عباس وغانتس ساهم في تسخين العلاقات بين الاردن اسرائيل
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