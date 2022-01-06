وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 19 وفاة و 2170 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12810 والإصابات 1,074,007

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12810 وفيات و1074007 إصابات.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.92 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 26054 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 95 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 87، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 731.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2304 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1035143 حالة.

كما أشار إلى إجراء 36626 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13755650 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4437798 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4038284 شخصا.