الى المضبوعين العرب.. رئيس اسرائيل يدب الصوت ويعلن بالغ القلق جراء تدهور ثقة الجمهور اليهودي بالجيش واجهزة الامن
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جرينتش+2 03:14
بمخالفة 8 نواب شجعان وامتناع نائب عن التصويت.. مجلس النواب يوافق (بكل أسف) على إنشاء مجلس للأمن القومي
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