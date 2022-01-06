طقس بارد حتى السبت وتساقط الامطار مساء الأحد

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتكون الأجواء يومي السبت والاحد، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، فيما تتكاثر الغيوم تدريجياً مساء وليل الاحد على ارتفاعات مختلفة، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، تمتد في ساعات الليل المتأخرة لتشمل أجزاء متفرقة من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 18 – 4، وفي مناطق السهول 15 – 8، وفي الاغوار الشمالية 22 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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